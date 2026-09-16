Yüksek bütçe, lüks otellerde toplantılar ve yurtdışı gezileriyle gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, yine bir seyahat ile gündeme geldi. 18 Eylül 2025’te Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş’un yoğun yurt dışı trafiği sürüyor. Görev süresinin bir bölümünü İstanbul’da geçirdiği belirtilen Arpaguş, son olarak Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Diyanet İşleri/Dini İdare Başkanları 7’nci Toplantısı’na katıldı.

MÜŞAVİR, KORUMA DAHİL

Arpaguş’un son Azerbaycan ziyaretine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, kurul üyeleri, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müşavir ve korumadan oluşan 10 kişilik heyet eşlik etti.

Görev süresinin bir bölümünü İstanbul’da geçiren ve sık sık yurt dışı programlarına katılan Arpaguş’un Ankara’daki makamında çok az zaman geçirdiği ileri sürüldü. Diyanet kulislerinde, Arpaguş’tan görüşme ve randevu bekleyenlerin sayısının bine yaklaştığı iddia edildi. Arpaguş’un yaklaşık bir yıllık görev süresinde yurt dışı programları kapsamında kat ettiği toplam mesafe 19 ülkede 68 bin 400 kilometreyi buldu.

3 kıta gezdi, amerika kaldı

Arpaguş’un göreve geldikten sonra gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretleri şöyle: Suudi Arabistan, Bulgaristan, Almanya, Belçika, Fransa, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Batı Trakya (İskeçe), Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Fransa, Özbekistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Katar, Japonya ve Azerbaycan.