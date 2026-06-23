İkonik aromaları ve özgün tasarım diliyle ağız bakım dünyasında kendine özgü bir yer edinen Marvis, 10-14 Haziran tarihleri arasında yeni Marvis Seyahat Seti ve Seyahat Boy ürünlerinin lansmanını klasik bir ürün tanıtımının ötesine taşıyan deneyim odaklı bir etkinliğe dönüştürüyor. Ziyaretçileri daha ilk andan itibaren seyahat hissi etrafında şekillenen çok duyulu bir keşif rotasının parçası haline getiren etkinlik, Marvis’in hareket özgürlüğünü odağına alan yaklaşımını farklı coğrafyalardan ilham alan detaylarla bir araya getiriyor. Marvis pasaportlarını alan ziyaretçiler, her biri farklı bir Marvis aromasından ilham alan deneyim kabinleri arasında ilerlerken, ses, ışık, koku ve interaktif detaylarla şekillenen çok katmanlı bir keşif atmosferinin parçası oluyor. Uçak formunda tasarlanan ve dış yüzeylerinde pencere detayları bulunan kabinler, ziyaretçileri Bodrum’dan Kapadokya’ya, Alaçatı’dan Bozcaada’ya uzanan farklı destinasyon atmosferleri arasında yolculuğa çıkarıyor.

Farklı Destinasyonlardan İlham Alan Kabinler

Etkinlik kapsamında kurgulanan deneyim alanları, Marvis’in ikonik aromalarını Türkiye’nin farklı destinasyonlarıyla buluşturan özel bir rota etrafında şekilleniyor. Uçak formunda tasarlanan ve dış yüzeylerinde pencere detayları bulunan kabinler, ziyaretçileri Bodrum’dan Kapadokya’ya, Alaçatı’dan Bozcaada’ya uzanan farklı atmosferler arasında yolculuğa çıkarırken, her alan temsil ettiği aromanın karakterine göre farklı renkler, sesler, kokular ve duyusal detaylarla şekilleniyor.

Cinnamon Mint'in sıcak ve yoğun karakteri Kapadokya'nın güçlü atmosferiyle bir araya geliyor. Sıcak tonların hakim olduğu kabin, tarçın notalarının etkisini mekansal detaylarla daha görünür hale getiriyor. Kontrollü şekilde yükselen ortam sıcaklığı ve mekana yayılan tarçın aroması, ziyaretçileri duyusal bir keşfe davet ederken deneyimin tamamı sıcaklık hissi etrafında şekilleniyor. Jasmin Mint alanı ise Bozcaada'nın sakin ve rafine yaz hissini yasemin notaları ve çiçek dokularıyla yorumluyor. Mekanı dolduran ve yasemin kokusuyla harmanlanan çiçeklerin arasında ellerini gezdiren ziyaretçiler, aromayı hem dokunarak hem de koklayarak deneyimleme fırsatı buluyor.

Göbeklitepe'nin gizemli ruhundan ilham alan Amarelli Licorice kabini, düşük ışıklı yapısı ve keşif hissini öne çıkaran oyun kurgusuyla ziyaretçileri karşılıyor. Grafik yüzeylerin arasına gizlenmiş Amarelli tüplerini el fenerleri yardımıyla arayan ziyaretçiler, meyan kökünün sıra dışı karakterini keşif duygusuyla birlikte deneyimliyor. Classic Strong Mint'in saf ve ferah karakteri ise Bodrum'un zamansız yaz hissiyle buluşurken, ikonik Marvis yeşilinin hakim olduğu kabin, ziyaretçilerin Marvis'in ikonik yeşilini keşfetmeye çalıştığı interaktif bir algı oyununa dönüşüyor. Farklı ışık katmanları altında değişen tonlar arasında doğru rengi bulmaya çalışan ziyaretçiler, aromanın ferahlık hissini deneyimin bir parçası olarak hissediyor.

Alaçatı'nın enerjisinden ilham alan Ginger Mint kabininde canlı renkler ve refleks oyunu deneyimin ritmini yükseltirken, oyunla birlikte mekanı saran aroma, bu dinamik atmosferi daha güçlü bir duyusal katmana dönüştürüyor. Aquatic Mint'in berraklık hissi de Kaş'ın kristal deniziyle eşleşiyor. Suyu simüle eden ışık efektleri ve dalga sesleriyle şekillenen kabin, mekana yayılan ferah aromasıyla ziyaretçileri suyla çevrili bir yaz atmosferinin içine taşıyor.

Yolculuğun finalinde konumlanan Anise Mint alanı ise Ayvalık'ın uzun yaz akşamlarından ve Ege sofralarının kültürel atmosferinden ilham alıyor. Anason notaları, aromatik bitkiler ve hafif deniz sesleriyle şekillenen alan, Ayvalık'ın deniz kenarında kurulan uzun sofralarını ve anasonun Ege kültüründeki yerini çağrıştıran sıcak ve sosyal bir atmosfer yaratıyor.

Her Detayda Seyahat Estetiği

Etkinliğin en dikkat çekici detaylarından biri, baştan sona hissedilen seyahat kurgusu oluyor. Ziyaretçilere sunulan Marvis pasaportları etkinliğin fiziksel bir parçasına dönüşürken, yolculuğun sonunda hostesler tarafından vurulan özel damga seyahat hissini güçlendiren detaylardan biri haline geliyor. Etkinlik alanında konumlanan büyük ölçekli valiz enstalasyonu ise seyahat temasını deneyimin görsel dünyasının merkezine taşıyor. Marvis Seyahat Seti ve Marvis Seyahat Boy ürünlerinin yer aldığı bu deneyim alanı, markanın hareket ve keşif yaklaşımını fiziksel bir deneyim unsuruna dönüştürüyor. Alan boyunca kullanılan yönlendirme detayları, seyahat estetiğinden ilham alan görsel dokunuşlar ve çok duyulu atmosfer kurgusu da ziyaretçileri baştan sona kesintisiz bir yolculuğun parçası haline getiriyor.

“Wherever You Go, Marvis Goes With You” sloganıyla şekillenen etkinlik dünyası, Marvis’in ikonik tatlarını her an yanında bulundurmak isteyenler için geliştirilen Marvis Seyahat Seti ve Marvis Seyahat Boy ürünleriyle markanın özgün aromasını günün her anına taşıyor. Marvis, seyahat kültürüyle kurduğu bağı, tat, koku, ses ve mekânsal detayların bir araya geldiği çok katmanlı bir keşif atmosferiyle görünür kılıyor.