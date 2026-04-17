Avrupa, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu’ya paket turlar düzenleyen seyahat şirketi Regen Central Ltd, tasfiye sürecine girerek faaliyetlerini durdurdu. İflas eden şirkette planlanan tüm tatiller iptal edildi.

Şirket aracılığıyla tatil rezervasyonu yapan bazı müşteriler için en büyük sorun, ödedikleri ücretlerin iade edilip edilmeyeceği oldu. Özellikle finansal koruma kapsamında olmayan rezervasyonlar için geri ödeme ihtimali belirsizliğini koruyor ve bu durum birçok tatilciyi mağdur edebilir.

GÜVENCE AVANDAJI KALDIRILMIŞTI

Resmi kayıtlara göre Regen Central Ltd’nin ATOL koruması 13 Ocak’ta kaldırıldı. ATOL, uçuş içeren paket tatillerde devreye giren ve İngiliz hükümeti destekli bir güvence sistemi olarak biliniyor. Bu sistem, bir tur şirketinin iflas etmesi durumunda müşterilerin paralarını geri almasını veya tatillerinin güvence altına alınmasını sağlıyor. İngiltere’de faaliyet gösteren tur operatörleri için bu lisansın bulunması zorunlu kabul ediliyor.

KORUMA ALTINDA HERHANGİ BİR SEYAHAT YOK

Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından yapılan açıklamada, şirketin ATOL kapsamında koruma altında olan herhangi bir rezervasyonu bulunmadığı belirtildi. Açıklamaya göre yalnızca konaklama içeren rezervasyonlar, uçuş içermeyen paket tatiller ve sadece uçak bileti satın alınmış, biletleri düzenlenmiş seyahatler bu koruma sistemine dahil edilmiyor. Bu nedenle söz konusu rezervasyonlara sahip müşteriler için maddi kayıp riski daha yüksek.

BİRÇOK ÜLKEYE PAKETLERİ BULUNUYORDU

2009 yılında kurulan ve Hertfordshire merkezli olan Regen Central Ltd, özellikle İtalya, Bali, Tayland ve Dubai gibi popüler destinasyonlara sunduğu tatil paketleriyle tanınıyordu. Şirketin tasfiye sürecine girmesi, yurtdışı tatil planı yapan birçok kişi için güvence sistemlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.