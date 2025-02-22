Akdeniz Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük şehri olan Adana, antik kentleri, kaleleri, portakal bahçeleri, dört mevsim hiç eksilmeyen güneşi, denizi, kumsalları, bol oksijenli yaylaları ve verimli topraklarıyla dikkati çekiyor.

Eski çağlardan bu yana Avrupa'yı Asya'ya bağlayan ulaşım yolları üzerine kurulu olan şehirde, pek çok farklı dönemin izlerini taşıyan onlarca tarihi yapı bulunuyor.

Portakal bahçeleri turistlerin de uğrak yeri oluyor

Adana Ovası adıyla da anılan Çukurova Bölgesi, Türkiye'nin en geniş delta ovası olarak biliniyor. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin suladığı ovaların verim getirdiği bölgede yetişen çeşitli sebze ve meyveler, yurt içinde ve dışında aranan ürünler arasında.

Narenciye üretiminin her geçen yıl arttığı şehir, turuncu ve yeşilin her tonunun görülebildiği portakal bahçeleriyle de öne çıkıyor.

Rengarenk bahçeler, 2023 verilerine göre yüzde 39,5'lik payla Türkiye'deki turunçgil üretiminde 1. sırada yer alan şehrin misafirlerini de ağırlıyor. Tüm üretim aşamaları dikkatle takip edilen, yüksek kaliteli ürünlerin alınması için azami özen gösterilen bahçeler, turistlerin uğrak yeri oluyor.

Adana'ya gelenler kebabını yemeden dönmüyor

Kıymayla yapılan kebap tüm Türkiye'de "Adana Kebap" olarak bilinirken, ünü Türkiye'yi aşan bu lezzet yurt dışında da birçok ülkede sevilerek servis ediliyor.

Farklı farklı coğrafyalara yayılan Adana kebabının standartlarını korumak için 2005'te coğrafi tescili alınırken, ürünün yapılış şeklinin korunması ve yeni ustaların yetişmesi için sertifikalı eğitimler gerçekleştiriliyor.

Dinlendirilmiş ve sinirlerinden arındırılmış erkek koyun etinin ve kuyruk yağının elde zırhla kıyılması sonucunda tuz, kırmızı toz biber ve ince kıyılmış kırmızı kök biber karışımının yoğurularak hazırlanması ve elde edilen kıymanın özel kebap şişlerinde pişirilmesiyle hazırlanan Adana kebabı, mangalda ayrı bir şişte pişirilen domates, süs biberi ve yeşil biberin yanı sıra ince kıyılmış sumaklı soğan, yeşillik ve şalgam suyuyla servis ediliyor.

Adana'nın geleneksel mutfağında hayır çorbası, şırdan dolması, analı kızlı, işkembe dolması ve sarımsaklı köfte gibi farklı yemekler bulunsa da buraya gelenler genellikle kebabını yemeden şehirden dönmüyor.

Kömbe, karakuş tatlısı, halka tatlı, sarı burma, şam tatlısı, yağlı ballı, kaynar ve bici bici geleneksel Adana mutfağına özgü tatlılardan olurken, babagannuş, ezme salatası, soğan salatası, humus, yeşil zeytin salatası, muammara, yoğurtlama ve ekşili taze kekik salatası da en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.

Tarihi yapılar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Geçmişten bugüne birçok medeniyetin yaşadığı bölge, zengin tarihiyle de ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor. Seyhan ilçesi Ali Münif Caddesi'nde yer alan büyük saat kulesi, 1881 yılında Ziya Paşa tarafından yapımına başlandı, 1882 yılında Adana Valisi Abidin Paşa zamanında tamamlandı.

Tuğla ve kesme taştan yapılan 32 metre yüksekliğindeki saat kulesi, halk arasında "Büyük Saat" olarak biliniyor. Bu bölge çarşıları ve geleneksel ürünlerin üretilip satıldığı nostaljik dükkanlarıyla da her gün çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Seyhan'daki Kızılay Caddesi'nde Ulucami külliyesi içinde yer alan 1495'te Ramazanoğlu Halil Bey tarafından yaptırılan Ramazanoğlu Konağı da Adana'nın en eski konut yapılarından biri olarak ziyaret edilebiliyor.

Ramazanoğlu Beyliği Dönemi'nde Ramazanoğlu Halil Bey tarafından 1513'te inşa edilen, 1541'de Piri Mehmet Paşa tarafından genişletilerek restorasyonu yapılan Selçuklu, Memluk ve Osmanlı mimari özelliklerinin görüldüğü Ulu Camii, şehrin bir diğer tarihi mekanı olarak dikkati çekiyor.

Türbe, asıl ibadet mekanı, avlu ve batıdaki dikdörtgen planlı eski yapı olmak üzere farklı bölümlerden meydana gelen cami, farklı dönemlere ait mimari özellikleriyle de kültür hazinesi niteliği taşıyor.

Anavarza Antik Kenti keşfedilmeyi bekliyor

Yağ Cami, Hoşkadem Cami, Arıkan Konağı, Bebekli Kilise, Tepebağ Höyük Evleri, Misin Höyük ve Köprüsü, Taş Köprü, Feke Kalesi, Saimbeyli Kalesi, Obruk Şelalesi, Şar Antik Kenti, Varda Köprüsü ve Yılan Kale'nin yanı sıra Anavarza Antik Kenti de şehrin turistik yerleri arasında yer alıyor.

Kozan ilçe merkezinin 28 kilometre güneyinde Dilekkaya köyünde yer alan Anavarza Antik Kenti'nin milattan önce 17 yılında Roma hakimiyetine girdikten sonra büyüyüp gelişerek Anadolu'nun en önemli metropollerinden biri konumuna yükseldiği biliniyor.

Antik kentin sütunlu caddesi, hamamı, kilise kalıntısı, tiyatrosu, amfi tiyatrosu, stadyumu, suyolları ve kaya mezarları, kentin batısında bulunan nekropol antik dönem mezarlığı ve antik yol gibi pek çok alanı bulunuyor.

"Ova başkent" olarak geçen, hatta Efes'ten bile daha büyük olan antik kentin bir kısmının hala toprak altında keşfedilmeyi beklediği belirtiliyor.

Adana Yeni Müze Kompleksi, şehrin tarihine ışık tutuyor

Adana ve çevresindeki sütun başlıkları ve lahitlerin toplanmasıyla 1924'te kurulan Adana Müzesi, Türkiye'nin en eski 10 müzesinden biri olma ünvanını taşıyor.

Bugüne kadar farklı mekanlarda ziyaretçilerini ağırlayan müze, bugün Seyhan'a bağlı Döşeme Mahallesi'nde yer alan, kentin ilk fabrikalarından biri olan "Milli Mensucat Fabrikası"nın restore edilen binasında hizmet veriyor.

Adana Yeni Müze Kompleksi olarak değerlendirilen ve şehrin tarihi ile çeşitli yönlerine ışık turan devasa müzenin ilk etabı 18 Mayıs 2017'de ziyarete açıldı. Müzenin salonlarında Prehistorik dönem eserleri, Hitit, Asur, Arkaik, Hellenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait heykeller, lahitler, steller, sunaklar ve büstler gibi taş eserler ile diğer arkeolojik buluntular yer alıyor.

Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük müze kompleksi olması hedeflenen yerde, Arkeoloji, Mozaik, Etnografya, Tarım, Popüler Kültür, Milli Mensucat, Sanayi ve Kent müzelerinin yanı sıra sergi ve konferans salonları ile açık hava sineması da bulunuyor.