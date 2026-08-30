Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının söndürüldüğü ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangın, orman dışı bir alanda başlamış olmasına rağmen sınırları aşarak Kaş'ya kadar ilerlemişti. Ekiplerin hızlı tepkisi ve yoğun çalışması sonucunda yangının yayılması engellenmiş ve kontrol sağlanmıştı.