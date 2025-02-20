800 bine yaklaşan nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan Seyhan’ın Belediye Başkanı Oya Tekin, Adana temsilcimiz Mehmet Serbes’i ziyaret etti. Bir yıla yaklaşan görev süresini değerlendiren Oya Tekin, geçen yönetimden devraldıkları borçla birlikte 2.5 milyar TL toplam borçlarının bulunduğunu, iktidarın yerel yönetim

paylarındaki kesintide artışa gitmesinin ise belediyelerin halka hizmet etmesinin önüne bir başka engel koymak anlamına geldiğini söyledi.

Tekin, “Önceki belediye başkanımız ne yazık ki seçim ekonomisi uygulamış ve giderayak personel maaşlarına yüzde 140’la varan zamlar yapmıştı. Devraldığımız büyük miktardaki büyük borcun üstüne bu tablo bütçe açığımızı büyüttü. Elbette insanların geçinmek için ciddi bir ücrete ihtiyaçları var. Ancak işin bir de bütçe meselesi var. Tümünün üstesinden gelmemiz gerekiyor. İktidarın, CHP’li belediyeleri “silkeleme” operasyonu gelirlerimizdeki kesintiyi artırdı. Bizi daha da sıkıntıya soktu. Ancak buna rağmen bizde bir yılda mali disiplini sağlamak adına ciddi adımlar attık. Bahane üretmeyeceğiz her ne koşulda olursa olsun hizmetlerimizi sürdüreceğiz. “dedi.

Seyhan Belediye Başkanı CHP’li Oya Tekin, İstanbul’da başlayarak giderek yaygınlaşan kent lokantaları sayısını da artıracaklarını söyledi. Halen 4 kent lokantası olduğuna dikkat çeken Oya Tekin, “ Halkımızın en önemli sorunu gıdaya ulaşım. Bu nedenle biz de her şeyden önceliği bu sorunun çözümüne ayırdık. Sanayi Sitesi ve Hürriyet Mahallesine iki yeni kent lokantası daha açıyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız 50 TL’ye üç çeşit yemek yiyecekler. Sosyal demokrat belediyeciliği Seyhan’da hayatın her alanında sürdüreceğiz” dedi.