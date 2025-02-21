Açıklamada, "İşçilerin bireysel ve/veya örgütlü olarak gerçekleştireceleri her türlü haklı ve hukuki tavır, sendikamız tarafından destek ve dayanışma duygularıyla karşılanacaktır.

İşçi kardeşlerimizin bu süreçte hiçbir provokasyona ve kötü niyetli girişime izin vermeden, Seyhan Belediyesi personeli ve Genel-İş üyesi olmanın sorumluluğuyla hareket edeceğinden şüphe duymuyoruz.

Hem Seyhan İşçilerinin kendi iradeleriyle verdikleri bu kararla, hem de Toplu İş Sözleşmesinin uygulanması zorunluluğuyla ilgili olarak DİSK Genel-İş Adana1 No’lu Şube, 25 Şubat Salı günü saat 13:00’da Seyhan Belediyesi Barış Anıtı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirmeye karar vermiştir.

Üyelerimizi, kalbi ve kafası emekten yana olan tüm yurttaşlarımızı, özgür ve bağımsız basın kuruluşlarını basın açıklamamıza; Seyhan İşçisinin hak, hukuk, ekmek ve adalet talebine destek olmaya davet ediyoruz" denildi.