Bazı işçiler, Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) kaynaklı alacaklarının 2024'ün Mart ayından bu yana ödenmemesini gerekçe göstererek 1,5 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

İşçiler, yetkililere seslerini duyurabilmek için belediye hizmet binası önünde bir araya geldi.

Burada üyeleri adına konuşan DİSK Genel-İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı Ersoy Kalik, işçilerin yaptığı eylemin ve ortaya koyduğu tepkinin temel nedeninin hak edilen alacakların uzun süredir ısrarla ödenmemesi olduğunu söyledi.

- "Kavgamız, ekmek kavgasıdır"

Kalik, Seyhan Belediyesi işçilerinin hiçbir politik tartışmanın ve aktörün tarafı olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kavgamız siyasi bir kavga değildir. Kavgamız, ekmek kavgasıdır. Talebimiz ise Toplu İş Sözleşmesi'nin uygulanması, hak ettiğimiz alacaklarımızın ve maaşlarımızın tam olarak ödenmesidir. Seyhan işçisi haklıdır ve hakkını alacaktır. Bu süreçte işçimizin yanında olan kıymetli Seyhan halkına ve emek dostlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Desteklerini işçiler haklarını alana kadar sürdürmelerini istiyoruz."

Seyhan Belediyesi işçilerinin gecikmiş alacaklarının ödenmesini isteyen Kalik, şunları kaydetti:

"İşçimizin yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi'ne karşı açılan dava geri çekilmelidir. Uygulanan baskı ve tehditlere son verilmeli hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağı beyan edilmelidir. Yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi'nin uygulanacağı kamuoyuna açıklanmalıdır. Bizler haklı taleplerimizin arkasındayız. Hakkımızı alana kadar mücadele etmeye kararlıyız."

Bu arada, belediyenin temizlik hizmetlerinde görevli personelin de iş bırakma eylemine katılması nedeniyle ilçedeki bazı sokaklarda çöp yığınları oluştuğu görüldü.