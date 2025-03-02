Seyhan Belediyesi, ölümünün 10. yılında Türk edebiyatının önemli yazarlarından Yaşar Kemal’i, Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası’nın İnce Memed Senfonisi ve AFAD’ın Sarı Sıcak fotoğraf sergisi ile andı. 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliğinde Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de, Yaşar Kemal’i anlatan duygusal bir konuşma gerçekleştirdi.

TEKİN: İYİ Kİ YAŞADIN BÜYÜK USTA

Berlin Europa Senfoni Oda Orkestrası’nın İnce Memed Senfonisi ekibine güzel bir akşam yaşattıkları için teşekkür eden Başkan Tekin, “Ruhumuzu dinlendirdiniz gerçekten. Yaşar Kemal bu toprakların çok değerlisi, onun için ne söylenebilir ki? Siz uzaklardan gelerek onu anlayan, onu dile getirenler olarak Yaşar Kemal’in tüm hikayesini ezgilerle anlattınız. Yaşar Kemal, Çukurova’mızın, Toroslarımızın, doğamızın, ekolojinin, yaşamın ve kültürün ustasaydı. Onun hemşehrisi olmak bize gurur veriyor. İyi ki yaşadın büyük usta, iyi ki bu topraklardan geçtin diyoruz ve anısı önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.