Yangın, akşam saatlerinde Seyhan ilçesindeki Merkez Park’ta, Seyhan Nehri kıyısında bulunan bir kameriyede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında kameriyeyi kısa sürede alevler sardı.
Alevler, kameriyenin hemen üst kısmında bulunan ve Seyhan ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan asma yaya köprüsünün ahşap kaplama bölümüne sıçradı.
İtfaiye müdahale etti
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köprünün yaklaşık 20 metrelik bölümünde etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında kameriye tamamen yanarken, asma yaya köprüsünde de kısmi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.