Magazin dünyasında "Sisi" olarak tanınan Seyhan Soylu ile ilgili şok bir gelişme yaşandı.

Soylu'nun, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Soylu'nun avukatları, tutuklama kararının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

'SUÇLU ALGISI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Avukatlar, Soylu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama tedbiri uygulanmasına karar verildiğini belirtti.

Açıklamada, Soylu'nun suçlu bulunduğu yönünde bir algı oluşturulmasının gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Açıklama şöyle:

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianameye giren kayıtların, Güllü'nün ölümünden birkaç hafta sonrasına ait olduğu belirtilmişti.

Ses kayıtlarında Gülter ile Seyhan Soylu ve Gülter ile nişanlısı Kervan Eminoğlu arasında geçtiği belirtilen konuşmalar yer almıştı.

Soylu’nun kayıtta, "Sana güzel bir albüm yaptırmak, anladın mı? En çok istediği şey kızının sesi çok güzel, onu da çok güzel hazırlamak. Kızı hemşire olmayı tercih etmiş, istememiş falan yapıyorum. Zemini hazırlayacağım, bir aranjöre söylettireceğim. Her şey haber olduktan sonra, annenin anısına yapıyormuş gibi..." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

Konuşmada Soylu’nun, albümün ardından Gülter’in 300 bin lira kazanacağını söylediğinin de yer aldığı belirtilmişti.