Çin Halk Kurtuluş Ordusu, stratejik vuruş kapasitesini artırmak amacıyla geliştirdiği CJ-10 kara saldırı seyir füzesinin yeni versiyonunu tanıttı. Yapılan son güncellemelerle menzili 2.000 kilometrenin üzerine çıkarılan füze, Pekin’in Hint-Pasifik bölgesindeki caydırıcılığını pekiştirirken, cephe hattının çok ötesindeki kritik hedefleri imha etme yeteneğini de üst seviyeye taşıdı.

RADAR SİSTEMLERİNDEN KAÇABİLİYOR

ABD’nin Tomahawk füzesine Çin’in yanıtı olarak görülen modernize edilmiş CJ-10, gelişmiş itiş sistemleri ve çok katmanlı güdüm mimarisiyle dikkat çekiyor. BeiDou uydu navigasyonu ve arazi eşleştirme teknolojilerini kullanan füze, elektronik harp unsurlarına karşı direnç göstererek GPS sinyalinin bulunmadığı ortamlarda dahi yüksek hassasiyetle hedefi bulabiliyor.

Alçak irtifada uçuş yaparak radar tespitinden kaçma kabiliyeti artırılan sistem; komuta merkezleri, hava üsleri ve lojistik merkezler gibi stratejik altyapılar için ciddi bir tehdit unsuru haline geldi.

DENİZDE, HAVADA, KARADA KULLANILABİLİYOR

Operasyonel esnekliğiyle öne çıkan CJ-10, karadaki mobil fırlatma rampalarının yanı sıra denizde Tip 055 kruvazörleri ve havada H-6 stratejik bombardıman uçakları tarafından da kullanılabiliyor.

Bu üçlü konuşlandırma mimarisi, düşman savunma sistemlerini koordineli salvolarla etkisiz hale getirmeyi hedefleyen Çin’in "erişim engelleme" (A2/AD) stratejisinin merkezinde yer alıyor.

2026 yılı itibarıyla envanterdeki ağırlığı artan bu sistem, Çin’in modern askeri doktrininde uzun menzilli hassas vuruş gücüne verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor.