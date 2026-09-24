Kaza, Kars-Ardahan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen TIR, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurup kendisini dışarı attı. Sürücü olaydan yara almadan kurtulurken, kontrolden çıkan TIR köprüden aşağı düştü.
ALEVLER ANIZLARA SIÇRADI
Köprüden düşen TIR’daki yangın kısa sürede büyürken, alevler çevrede bulunan anızlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle TIR ve anızlardaki yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.