Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde dün saat 21.00 sıralarında kan donduran bir kadın cinayeti ve silahlı saldırı olayı yaşandı.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE ATEŞ AÇTI

İddiaya göre Hasan T. (35), aralarında husumet veya tartışma bulunan eşi Gül T. (31) ve eşinin teyzesi R.G.'nin bulunduğu hareket halindeki otomobili hedef alarak kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI, TEYZESİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Gül T., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden teyze R.G.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

KAÇAN ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Silahlı dehşetin ardından olay yerinden kaçarak kayıplara karışan katil zanlısı Hasan T.'nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.