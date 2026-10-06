Olay, saat 15.00 sıralarında Isparta-Eğirdir kara yolu Akkent Kavşağı’ndaki trafik ışıkları yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki cenaze nakil aracının arka kapağı henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı. Bunun üzerine aracın içerisinde bulunan ve cenazenin yer aldığı tabut yerinden çıkarak yola düştü.

TRAFİK ANİDEN DURDU

Durumu fark eden cenaze nakil aracının şoförü ile yoldaki diğer sürücüler araçlarını durdurdu. Kısa süreli şaşkınlığa neden olan olayın ardından sürücü, tabutu cenazeyle birlikte yeniden cenaze nakil aracına yerleştirdi.

Tabutun araca alınmasının ardından cenaze nakil aracı yoluna devam etti.