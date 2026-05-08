Ankara'da seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen bir kamyonet, dakikalar içinde tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, Altındağ ilçesi Ziraat Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı üzerinde, öğle saatlerinde meydana geldi. Akköprü istikametine doğru ilerleyen Ömer Işık yönetimindeki kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.
Alevlerin hızla büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın çevreye sıçramadan söndürülürken, talihsiz araçtan geriye sadece demir yığını kaldı. Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.