İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme güzergahında sefer yapan bir metrobüste yangın çıktı. Olay, araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girmek üzereyken meydana geldi.

Metrobüsün arka kısmından yükselen dumanı fark eden sürücü, paniğe kapılmadan hızla harekete geçti; kapıları açarak tüm yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesini sağladı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Araçtan tahliye edilen yolcular, yetkililerce başka bir metrobüse yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle metrobüsün arka kısmına tamamen sıçrayan alevler kısa sürede söndürüldü. Motor kaynaklı olduğu değerlendirilen yangında can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

Olayın ardından metrobüs devre dışı bırakılırken, güzergahta ulaşım aksaklığa uğradı. Yangının kesin nedeni soruşturma kapsamında inceleniyor.