Anadolu Otoyolu üzerindeki Bolu Dağı Tüneli’nde 34 A.. 522 plakalı otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.
DUMAN TAHLİYE EDİLDİ
Yangını fark eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Bolu Dağı Tünel Kontrol Şefliği ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tünel içerisinde kısa sürede yoğunlaşan duman, jet fanlar çalıştırılarak tahliye edildi.
ANKARA YÖNÜ 30 DAKİKA DURDU
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında güvenlik amacıyla Ankara yönündeki ulaşım yaklaşık 30 dakika boyunca durduruldu. Bu sürede otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Yangında kullanılamaz hale gelen otomobilin çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı ve trafik akışı normale döndü.