Hatay'ın Samandağ ilçesinde hareket halindeki ticari aracın motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevleri fark eden sürücünün aracı yol kenarına çekmesi olası bir faciayı önledi.

Yangın, Samandağ-Antakya kara yolu Sutaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki ve sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen ticari aracın motor bölümünden bir anda alevler yükselmeye başladı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye kısa sürede müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında ticari araç kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.