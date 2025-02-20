Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeyken motor bölümünden alev alarak yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi. Olay, otoyolun İstanbul istikameti Beyköy mevkisinde E.K. yönetimindeki 06 BPA 64 plakalı toz alçı yüklü tırda meydana geldi.
Tırın motor bölümünden başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek tırın kupa kısmını sardı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahale etti. Ancak, yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışmaları nedeniyle bölgede bir süre ulaşımda aksama yaşandı. Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı ve yol tekrar trafiğe açılmaya çalışılıyor. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.