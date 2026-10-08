Olay, sabah saatlerinde TAG Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki TIR'dan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurdu.
ALEVLER TIR'I SARDI
Kısa sürede büyüyen yangın, TIR'ın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle TIR kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma sürdürülüyor.