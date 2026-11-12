Son dakika: Yolcu otobüsü yandı: 18 kişi tahliye edildi
Son dakika haberi... Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Otobüste bulunan 15 yolcu tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Son dakika haberi... Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Otobüste bulunan 15 yolcu tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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