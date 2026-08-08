Ankara'da seyir halindeki lüks spor otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü, alevleri fark ederek aracı emniyet şeridine çekip durdururken, yangın kısa sürede otomobili sardı. Olay, öğle saatlerinde Ankara Çevre Yolu'nun Bağlum mevkisinde meydana geldi. 06 PVR 87 plakalı otomobille seyir halinde olan sürücü, araçtan alevler yükseldiğini fark etti. Otomobili yol kenarındaki emniyet şeridine çeken sürücü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin tamamen sardığı otomobile tazyikli suyla müdahale etti. Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, lüks spor otomobil ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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