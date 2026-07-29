Adana'nın Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde, 25 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Osman Ataş (28) sokakta tartıştığı sevgilisi Semra Yılmaz’ı (44) otomobiline bindirerek seyir tepesine götürdü. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ataş, Yılmaz’ı tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Şüpheli, ardından olayla ilgisi bulunmayan ancak cinayete tanık olduklarını değerlendirdiği Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey’i (28) de başka bir araçta oturdukları sırada vurdu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’ne kaçtığını belirleyen ekipler, Osman Ataş’ı olayda kullandığı tabancayla birlikte otomobilinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İFADESİNDE TARTIŞMAYI ANLATTI

Osman Ataş’ın kıskançlık nedeniyle cinayetleri işlediği kaydedildi. Tutuklanan Ataş’ın emniyetteki ifadesinde, Semra Yılmaz'ın başkalarıyla mesajlaştığını ve kendisiyle görüşmek istemediğini ileri sürerek, kendisini aldattığını düşündüğünü, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını ve sonrasında yaşananları hatırlamadığını iddia ettiği bildirildi.