Olay, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi sınırlarında yer alan Rüzgarlı Tepe mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hususi araçlarıyla bölgeye giden Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), henüz bilinmeyen bir nedenle 28 yaşındaki Osman A.’nın hedefi oldu.

Zanlının ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlarla iki erkek araç içerisinde, kadın ise aracın hemen ön kısmında vurularak yere yığıldı. Şüpheli, dehşet saçtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Ekipler Seferber Oldu: Şüpheli Silahıyla Birlikte Yakalandı

Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine durum vakit kaybetmeksizin polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cinayet büro ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, kaçan şüpheli Osman A.’nın izine merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’ndeki bir adreste rastlandı. Düzenlenen operasyonla zanlı, suç aleti silahla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Cenazeler Adli Tıp Morguna Kaldırıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı araştırmalarının ardından Demir, İlbey ve Yılmaz’ın cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.