Bülent İnal ile Dolunay Soysert’in başrollerinde yer aldığı “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler”, sahnede yer verilen cesur sahneler nedeniyle izleyicilerin ve tiyatroseverlerin gündemine girdi.

Oyunun ardından yapılan değerlendirmelerde, oyuncuların performanslarının yanı sıra sahnelerin sunuluş biçimi de tartışma konusu oldu. Bazı izleyiciler söz konusu sahneleri tiyatronun anlatım olanakları kapsamında değerlendirirken, bazıları ise tercih edilen yöntemi eleştirdi.

ELEŞTİREN DE VAR NORMAL BULAN DA

Tartışmada bir kesim, sahnelerin tiyatro sanatının doğal bir parçası olarak görülmesi gerektiğini savunarak durumu olağan karşıladı. Diğer kesim ise çıplaklığın tek başına cesur bir sahne olarak sunulmasını sorguladı.

“Çıplaklık ne zamandan beri cesur sahne oldu?” şeklindeki eleştiriler öne çıkarken, farklı görüşler oyunun sanatsal yaklaşımı üzerine tartışmayı beraberinde getirdi.

Oyunun sahneleri etrafında şekillenen değerlendirmeler, tiyatroda anlatım özgürlüğü ile sahne tercihlerinin nasıl yorumlandığı konusunu yeniden gündeme taşıdı.