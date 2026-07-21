Pastel Film imzası taşıyan ve yaz sezonunun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Daha 17, son haftalarda sosyal medyada yapılan senaryo eleştirileriyle gündemdeydi. Özellikle hikâyenin ilerleyişine yönelik yorumların artmasının ardından yapım ekibi dikkat çeken bir adım attı.

ELEŞTİRİLER SONRASI YENİ SENARİST GÖREVE BAŞLADI

Dizinin 9. bölümü öncesinde senaryo ekibine deneyimli senarist Cenk Boğatur'un katılması izleyicilerde merak uyandırdı.İzleyicilerin önemli bir bölümü, dizinin hikâyesinin beklenen tempoda ilerlemediğini belirterek senaryoya yönelik eleştirilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Özellikle son fragmanın ardından yapılan yorumlarda, hikâyenin daha güçlü bir şekilde ilerlemesi gerektiği yönünde değerlendirmeler öne çıktı.

GENÇLİK DİZİLERİNDE GÖREV ALMIŞTI

Gelen geri bildirimleri değerlendiren kanal ve yapım ekibi ise dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. Dizinin 9. bölümünde senaryo ekibine, daha önce Son Yaz ve Güneşin Kızları gibi yapımlarda da görev alan senarist Cenk Boğatur dahil edildi.

Senaryo ekibinde yapılan bu değişikliğin hikâyeye nasıl yansıyacağı ve Daha 17'nin yeni bölümünde izleyiciyi nasıl bir anlatımın beklediği şimdiden merak konusu oldu. Dizinin 9. bölümü, alınan bu kararın ardından hem ekran başındaki izleyiciler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilecek.