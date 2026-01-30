AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Avcılar’da gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında neye uğradığını şaşırdı.

Seyithan izsiz esnaf ziyareti esnasında açıklama yaparken bir vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı.

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşın, İzsiz'e, "İnek gibi vatandaşı sağın, ondan sonra gelin vatandaşın karşısına çıkın. Yalan söylemeyin" dediği duyuldu.

VATANDAŞI GÖRMEZDEN GELDİ

İzsiz, "Emekliden bahsedin" çağrısına yanıt vermeden konuşmasını sürdürdü ve vatandaşı görmezden geldi.

Bu arada İzsiz'in, esnaf ziyareti sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefeti hedef aldığı görüldü.

Paylaşımına "Deli gibi sevmek ruhumuzda var..." notunu düşen AKP'li vekilin videoda vatandaşa, "Gerçekten bu memlekette gerek merkezde gerekse etrafımızdaki olup bitenleri halkımıza doğru anlatabilirsek, CHP’nin şövenistliğinin iş görmediğini, hiçbir zaman da görmeyeceğini anlatabilirsek… Sadece onların işinin şov yapmak ve algı oluşturmak olduğunu gösterebilirsek… Avcılar'da teşkilatımızın sahada olmasıyla birlikte inşallah Avcılar’ı yönetiyor oluruz" dediği görüldü.

Seyithan İzsiz, Haziran 2024'te İYİ Parti'den istifa etmiş, 14 Ağustos 2024'te AKP'ye katılmıştı.