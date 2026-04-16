Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan ve can kayıplarının yaşandığı okul saldırıları Türkiye'yi sarsarken AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in paylaşımı yankı uyandırdı. İzsiz, hastane odasında serum yiyerek yattığı bir fotoğraf karesini X hesabından paylaştı. İzsiz, söz konusu paylaşımında "Millete hizmet yolunda biraz yorgun düştük, dualarınızı eksik etmeyin." yorumunda bulundu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ve giden canların acısını yaşandığı böyle bir günde gelen paylaşım sosyal medyada gündem oldu. TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ İzsiz'e bazı kullanıcıların tepki gösterdiği görüldü. İşte o yorumlardan bazıları;

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.