Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Şeyma Subaşı, yaşam tarzında değişiklik yapacağını söylemişti. “Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz” sözleriyle dikkat çeken Subaşı’nın son paylaşımı ise sosyal medyada yeniden tartışma yarattı.

Subaşı, bikinili videosunu paylaştı, gönderisine “Bikinili videolarımı zor görürsünüz diyen de bendim. Demek ki büyük konuşmamak gerekiyormuş” notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar “Gündemde kalma çabası”, “Kendi sözünü unuttu”, “Huylu huyundan vazgeçmez” ve “Yaz gelince karar değişti” şeklinde yorumlarda bulundu.

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan Subaşı, uzun yıllardır namaz kıldığını ve Kur’an-ı Kerim okuduğunu ifade etmişti. Açıklamalarının devamında “Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum. Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı kolay kolay göremezsiniz” ifadelerine yer vermişti.