Yasaklı madde operasyonlarında ismi geçtikten sonra yaptığı “tövbe sürecindeyim” açıklamasıyla gündem olan Subaşı’nın son paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

''KUR'AN OKURKEN YİNE AĞLADIM''

Şeyma Subaşı, Kur’an-ı Kerim okuduğu anlara dair yaptığı yeni paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Ünlü isim, duygusal anlar yaşadığını belirterek takipçilerine içten bir mesaj verdi.

Subaşı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yine ağladım. Korkudan değil. Cennet için de değil. Bir gün Allah’ı görebilme ihtimalini düşünürken. Bazı şeyler anlatılamıyor. Sadece hissediliyor.”





''TÖVBE SÜRECİNDEYİM'' AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda yasaklı madde testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı, o dönem “tövbe sürecindeyim” açıklamasıyla gündeme gelmişti. Dini içerikli paylaşımlarına devam eden Subaşı, bu kez takipçilerine tavsiyelerde bulunmuştu.

''ZAMANINDA TÖVBE EDİN'' TAVSİYESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Hikâyesinde “Samanyolu galaksisinde serbest dolaşan bir kara delik” ile ilgili bir haberi paylaşan Subaşı, dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Tövbe konusuna göndermede bulunan Subaşı, “Zamanında edin tövbenizi bence. Hay Allah’ım siz benle, ben de sizle kafa yapmaz mıyım? Daha başlamadım bile” sözleriyle hem uyarıda bulunmuş hem de imalı bir paylaşım yapmıştı.

''BUNDAN SONRA BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARIMI ZOR GÖRÜRSÜNÜZ'' DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda yaşam tarzında değişikliğe gideceğini açıklayan Subaşı, “Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz” demişti. Ancak bu açıklamasının ardından sözünü tutamayan Subaşı, yeniden bikinili bir video paylaşmıştı.

''BÜYÜK KONUŞMAMAK LAZIMMIŞ''

Paylaşımına not düşen Subaşı, “Bikinili videolarımı zor görürsünüz diyen de bendim. Demek ki büyük konuşmamak lazımmış.” ifadelerini kullanmıştı.