Şeyma Subaşı, kararıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" ifadelerini kullanarak cesur paylaşımlarına sınır getireceğini belirtti.

Ocak 2026'nın başında açıklanan Adli Tıp Kurumu raporu, ünlü ismin uyuşturucu soruşturmasındaki durumunu netleştirmişti.

Raporda şu detaylar yer alıyordu:

Yapılan saç ve kan analizlerinde kokain, kokain metabolitleri ve ketamin kullanımı tespit edildi. Subaşı, daha önce savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığını kabul etmişti. Havalimanında gözaltına alınıp ifade veren Subaşı, "yurt dışına çıkış yasağı" ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma sürecinde sosyal medya hesabından sık sık Kuran-ı Kerim sayfaları paylaşan ve "Kalbimin yönü derinleşti" diyen Subaşı'nın bu "bikini yasağı" kararı, takipçileri tarafından manevi bir dönüşüm çabası olarak yorumlandı. Ünlü fenomen, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından hayatında yeni bir sayfa açmak istediğinin sinyallerini veriyor.