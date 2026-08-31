Sibil Çetinkaya’nın kuzeni Derev Clara Kösedağ’ın düğününe katılan Şeyma Subaşı, gece için tercih ettiği oldukça iddialı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derev Clara Kösedağ, mühendis Rudi Bodosoğlu ile hayatını birleştirdi. Çift, 14 yıllık dostluğun ve 10 yıllık birlikteliğin ardından nikah masasına oturdu.

Nikah töreni kilisede kıyılırken, kalabalık davetlilerin katılımıyla gerçekleşen merasimin ardından kutlamalar İstanbul'un lüks mekânlarından birinde devam etti. Geceye cemiyet ve magazin dünyasından çok sayıda isim katıldı.

ŞEYMA SUBAŞI'DAN İDDİALI TERCİH

Davetliler arasında şıklıklarıyla öne çıkan isimler arasında Şeyma Subaşı da yer aldı. Subaşı, düğünde oldukça iddialı bir kombin tercih etti. Baştan aşağı transparan detayların hakim olduğu kıyafetiyle gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.