Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu kez yemek tercihiyle gündeme geldi. Son olarak direk dansı yaptığı görüntülerle dikkatleri üzerine çeken Subaşı, mutfakta hazırladığı menemeni takipçilerinin beğenisine sundu.

Menemenine kendi imzasını attı

Hazırladığı yemeğin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, gönderisine "Şeyma’s style menemen" notunu ekledi. Ancak ünlü ismin kendi tarzıyla hazırladığını belirttiği menemen, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından kaçamadı.

Takipçilerinden domatesli yumurta benzetmesi

Subaşı'nın paylaşımını gören çok sayıda kullanıcı, ortaya çıkan yemeğin klasik menemene benzemediğini savundu. Bazı takipçiler, yemeği menemen yerine domatesli yumurtaya benzeterek esprili yorumlarda bulundu.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla da gündeme gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü ismin son paylaşımı da kısa sürede dikkat çeken konular arasına girdi.