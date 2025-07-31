

Şeyma Subaşı'yı televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiyle tanıdık. 2013'te çiftin kızları Melisa dünyaya geldi. Aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandıran ikili, 2018'de yollarını ayırdı.

2021'de bu kez Mısırlı iş insanı Mohamed Alsaloussi ile gündeme geldi. Lüks tatiller, evlenme teklifleri ve sürpriz nişan derken, Mayıs 2023'te Fas'ta dünyaevine girdiler. Ancak bu birliktelik de uzun sürmedi. Çift, evlendikten 5 ay sonra boşandı.

Şeyma Subaşı sekiz aydır ise Brezilyalı model Marlon Teixeira ile mutlu bir birliktelik yaşıyordu.

Katıldığı bir programda "Hayatımın sonuna kadar tutacağım kişi o. Bizim ruhumuz evli" dediği sevgilisini ocakta İstanbul'da, mayısta da Kapadokya'da ağırlamıştı.

Ancak Şeyma Subaşı'nın bu ilişki de sona erdi. Çift, sosyal medyada birbirini takipten çıktı.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Subaşı sabah duygusal bir paylaşımda bulundu.

Gözyaşlarını tutamayan fenomen isim, "Bugün sabah çok güzel bir haber aldım. İnsanların hayatlarına bilmeyerek dokunuyor olabilmek, bu gerçekten çok güzel, hep amacım buydu. Farkında bile olmadan insanların hayatlarını değiştiriyorum. Belki günler sonra ya da aylar ya da yıllar... Söylediğim ya da yaptığım bir şey birine geri geliyor ve onlarla kalıyor. Belki de bu Allah'ın bir lütfudur. Belki de başından beri amaç buydu... Bu beni çok minnettar hissettiriyor. Çok mütevazı. Çok sevindim. Sadece kendim olarak kalplere dokunabileceğimi bilmek. Almasını bilen herkese ışık ve sevgi gönderiyorum. Belki de hepimiz bu yüzde varız. Bir amaçla yaşamak. Birbirimizin hayatına dokunmak için" dedi.