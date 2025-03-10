Bir televizyon programına katılan Şeyma Subaşı, 'yaşlanmayı durdurduğunu iddia ettiği bir shot'ın varlığından bahsetti. Kendi kullanmadığını ancak arkadaşlarının denediğini belirten fenomen isim, şöyle konuştu: "Bu arada ilginç şeyler var arkadaşlar yani shot falan... Ben yapmadım hiç ama değişik hazırlanıyor shot vuruyorsun falan böyle yaşını donduruyorlar... Bunu böyle değişik kimyagerler falan buluyor, bunlar mesela legal bile değil. Ben kullanmadım, arkadaşlarımın kullandığını biliyorum ama bana teklif ettiklerinden dolayı... Ben korktuğum için kullanmadım ama öyle bir şey varmış."

AKILLARA MEŞHUR FİLM GELDİ

Subaşı'nın açıklamaları bazı izleyicilere Demi Moore'un başrolünde yer aldığı 'The Substance' filmini hatırlattı. Filmde, gençliğini korumak isteyen bir kadının yasa dışı bir maddeyle kendini yeniden yaratma çabası yer alıyor... Şimdilerde Brezilyalı model sevgilisiyle paylaşımlar yapan Subaşı, son olarak SassyGo adlı kendine ait bir bakım markası çıkardı.