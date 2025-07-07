

Şeyma Subaşı'yı televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişkiyle tanıdık. 2013'te çiftin kızları Melisa dünyaya geldi. Aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandıran ikili, 2018'de yollarını ayırdı. 2021'de bu kez Mısırlı Mohamed Alsaloussi ile gündeme geldi. Lüks tatiller, evlenme teklifleri ve sürpriz nişan derken, 2023'te Fas'ta dünya evine girdiler. Ancak bu birliktelik de uzun sürmedi. Çift, 2023 yılı sonunda boşandı.

Şeyma Subaşı son 1 yıldır ise Brezilyalı model Marlon Teixeira ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Katıldığı bir programda "Hayatımın sonuna kadar tutacağım kişi o. Bizim ruhumuz evli" dediği sevgilisini ocakta İstanbul'da, mayısta da Kapadokya'da ağırlamıştı.

YENİDEN TÜRKİYE'YE GELDİ

Şeyma Subaşı Marlon Teixeira'yı bu kez Bodrum'a davet etti. Kolombiya'nın Corona Adası'ndan Bodrum'a gelen Teixeira geçen cumartesi sevgilisin 35. yaşını kutladı. Şeyma Subaşı, Marlon Teixeira ile dudak dudağa verdikleri bir pozu da Instagram hesabından paylaştı.