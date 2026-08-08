Gülistan Doku dosyasında, kayboluşunun ardından gölde bulunan eşyalarla ilgili iddialar olayın seyrini değiştirdi.

Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulunan reçete, ders notları ve makasın, suyun derinliklerinde bozulmadan bulunması şüphe uyandırmıştı. Vali için çalıştıkları ortaya çıkan iki polis dalgıcın bu delilleri sonradan suya bıraktığı belirlenmişti. İki polis tutuklandı.

Cinayeti örtbas etmek için tüm kamu görevlilerini suça bulaştıran Vali Tuncay Sonel'in tüm örtbas çabası boşa çıktı. Gülistan'ın çantasından aldırdığı kişisel eşyalarını dalgıç polislere veren Sonel, göletin dibine yerleştirti. Böylece tiyatro kuruldu, boş gölette aylarca Gülistan'ın cesedi arandı.