Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yargılama sürecini konu alan “Şeytantepe Belgeseli” hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yazı gönderildi.
31 KİŞİNİN FİNANSAL HAREKETLERİ İNCELENECEK
Başsavcılık, soruşturma kapsamında belirlenen 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek bildirilmesini talep etti.
İncelemede kişilerin birbirleriyle olan bağlantıları, para transferleri ve finansal hareketlerinin yanı sıra, soruşturma konusu edilen dezenformasyon faaliyetlerinin olası mali boyutunun da araştırıldığı öğrenildi.
Soruşturmanın, Narin Güran cinayetinin yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.
MASAK incelemesinden çıkacak sonuçlar doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının yeni tespitlerin ardından netleşeceği kaydedildi.
NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE NE OLMUŞTU?
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolmuş, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bir dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taşlarla kapatılmış halde bulunmuştu.
Otopsi sonucunda Narin’in boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.
Cinayet davasında Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Narin’in cansız bedenini dere yatağına taşıdığını kabul eden komşu Nevzat Bahtiyar ise yeniden yargılama sonucunda kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Cinayetle bağlantılı “suçluyu kayırma” suçundan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da değişen sürelerde hapis cezaları verilmişti.