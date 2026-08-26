Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 8 Eylül 2024’te dere yatağında bulunmuştu. Güran’ın cenazesi, bir çuval içerisinde ve üzeri toplam 75 kilogram ağırlığındaki 3 taşla kapatılmış, çevresindeki çalılıklarla gizlenmiş halde bulunmuştu.

İl JANDARMA KOMUTANLIĞI VE JASAT BAŞVURDU

Cinayete ilişkin hazırlanan “Şeytantepe” belgeseliyle ilgili inceleme, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) başvurusu üzerine başlatıldı.

ÇEKİM VE FİNANSMAN SÜRECİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında belgeselin hazırlık ve çekim aşamalarında yer alan kişiler ile yapımın finansman süreci araştırılıyor. Bu kapsamda söz konusu kişiler arasındaki para transferleri ve finansal bağlantılar da inceleme altına alındı.

Kesinleşen yargı kararını, soruşturma sürecinde görev alan jandarma personelini ve adli makamları hedef aldığı değerlendirilen faaliyetlerin kimlerle bağlantılı olduğu da araştırılıyor.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında belgeselin hazırlanma süreci, finansal ilişkileri ve yargı sürecine yönelik olduğu öne sürülen faaliyetlerin bağlantıları bütün yönleriyle inceleniyor.