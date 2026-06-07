Butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’ni ziyaret edenlere bir isim daha eklendi. CHP’li isimlerin yargılandığı kritik davalarda itirafçı olarak yer alan ve sosyal medyada “seyyar iftiracı” olarak adlandırılan Tolgahan Erdoğan da Genel Merkez’i ziyaret edip fotoğraf çektirdi. Erdoğan paylaşımına “Baba ocağındayız. Yeni gelmedik geri geldik” notunu düştü.

50 MİLYON DOLAR iDDiASI

Tolgahan Erdoğan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü CHP kurultayı soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Kurultayın yapıldığı pazar günü dört 4 döviz bürosundan 50 milyon dolar taşındığını ileri sürdü. Bir kanıt, bilgi veya belge sunamadı. İBB soruşturmasında 10 milyon dolar rüşvet iddiasını ortaya attı, paranın cenaze araçlarıyla taşındığını, Atina’da bir bankaya yatırıldığını öne sürdü. Paranın yatırıldığı ileri sürülen kişinin öldüğü, bankanın da Yunanistan’da şubesi olmadığı anlaşıldı.