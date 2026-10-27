Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Gazi Caddesi’nde öğle saatlerinde, kaldırımda satış yapan seyyar satıcı ile zabıta ekipleri arasında tezgahın kaldırılması konusunda tartışma çıktı.

Zabıtanın tezgahı kaldırma uyarısının ardından büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. Taraflar arasında yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

BELEDİYE: 25 EKİM’E KADAR SÜRE TANINDI

Sur Belediyesi, olaya ilişkin yazılı açıklamasında Gazi Caddesi’nde yaya geçişini engelleyen kaldırım işgallerinin çözümü için daha önce defalarca toplantı yapıldığını ve tezgahların kaldırılması için 25 Ekim’e kadar süre verildiğini bildirdi.

Belediyenin açıklamasında, “Tüm diyalog ve uzlaşı çabalarına rağmen kaldırım işgallerinin sürdürülmesi üzerine Sur Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerekli müdahale gerçekleştirilmiştir” denildi.