ABD'nin Kansas şehrinde itfaiye ekipleri, seyyar tuvalete sıkışan bir adama yardım etmek için gelen bir çağrı üzerine tuvalete müdahale etti.

Vatandaş ihbar hattı uygulamasına göre, olay yerine bir ambulans çağrıldı ve tuvaletin içine sıkışan adamı kurtarmak ek itfaiye ekipleri gönderildi.

Olay yerine gelen ekipler, tuvaletin içindeki adamın çığlıklarını duydu. Klozetin içine bakan itfayeciler adamın kafasını ve ellerini gördü.

İtfaiyeciler daha sonra plastik klozeti keserek adamı çıkarmak için göreve başladı. Adam, saatler süren çabalardan sonra çıkartıldı.

Tuvaletten çıkartılan adamın klozetin içine nasıl düştüğü bilinmiyor. Adam, itfaiye ekiplerinin çabası ve yangın aracı hortumuyla olay yerinde temizlendi.

İlk yardım ekipleri, ilk müdahaleden sonra adamın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti, ancak kan testi ve muayene olmak üzere hastaneye uğramasını tavsiye etti.