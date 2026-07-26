Cengiz KARAGÖZ

SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİMİ

İktidar, 2026-2035’i “Aile ve Nüfus Yılı” ilan etti. Hedefleri sezaryen oranını düşürmek. Bunun yöntemini de doktorları “cezalandırmak”ta buldular. Sağlık Bakanlığı, biri 35 yıllık 6 kadın doğum hekimi hakkında “ilk doğumda sezaryen oranı yüksek olduğu” iddiasıyla “zorunlu mesleki eğitim” kararı aldı ve hekimler meslekten men edildi. 100’ün üzerinde hekimin dosyası inceleniyor. Meslek örgütleri tepkili.

Dr. Ayşe Gültekingil

‘ÖNCE KÖK NEDENİ ÇÖZÜN’

Uzmanlar, sezaryen oranlarını cezalarla düşürmeye çalışmanın hem hekimleri baskı altına alacağını hem de anne-bebek sağlığını riske atacağını vurguladı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Ayşe Gültekingil, “O hekimler 6 ay maaş alamayacak. Özlük hakkı kaybına uğrayacaklar. Sezaryendeki artışın sebebi tek başına hekimlere bağlanamaz. Kök nedeni çözmeden cezayla sorun ortadan kalkmaz” ifadesini kullandı.

‘GÜVENLİ DOĞUM’ VURGUSU

Hekimlerin “baskı altında” olduğunu belirten Dr. Gültekingil, “Sezaryenin gereken hastaya yapılamama riski de var. Bu durum anne ve bebek sağlığını tehlikeye atabilir” dedi. Gültekingil, gebelik takibindeki aksaklıklara ve zayıflayan ebelik sistemine de dikkat çekti; “Bakanlığın önceliği güvenli doğum koşullarını sağlamak olmalı” diye konuştu. Tabip odaları, “Böyle giderse gelecek nesilleri doğurtacak, çalışacak hekim bulamayacaklar” uyarısında bulundu.

Canan Güllü

‘Önce kadına şiddeti bitirin’

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de doğum yönteminin siyasi değil, bilimsel ve hak temelli bir mesele olduğunu söyledi. Güllü, “Benim bedenim, benim kararım yalnızca bir slogan değil, kadınların temel hakkıdır” dedi.

Canan Güllü şu ifadeleri kullandı: “Gerçek aile politikası da kadınların haklarını sınırlandıran değil, onların güven içinde yaşayabildiği, çalışabildiği, çocuk bakımında desteklendiği ve şiddetten uzak bir yaşam sürebildiği koşulları yaratmaktan geçer.”