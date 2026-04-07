Gel Konuşalım programının yorumcusu Mehmet Üstündağ, Sezen Aksu'nun yeni albüm çalışmalarında sona geldiğini duyurdu. Türk müziğinin efsane isimlerinden Sezen Aksu, yeni albümüyle yeniden dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun süredir merak edilen proje öncesi dikkat çeken bir organizasyon planlandı. Sezen Aksu’nun “Biz de Yeniden Başlarız” adlı albümü 17 Nisan’da müzikseverlerle buluşacak. Albüm öncesinde sanatçının yalısında özel bir tanıtım gecesi düzenleyeceği öğrenildi. Bu özel davete sanat dünyasından birçok tanınmış ismin katılması bekleniyor. Gecede Demet Evgar, Kenan Doğulu ve Cenk Eren gibi isimlerin yer alacağı konuşuluyor. Yeni albüm öncesi gerçekleşecek bu buluşmanın, müzik dünyasında nasıl yankı bulacağı ise şimdiden merak konusu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.