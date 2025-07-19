Sırrı Süreyya Önder'i zamansız gidişi sadece siyaseti değil sinema ve müzik dünyasını da derinden üzmüştü. Önder'in ölümü sonrası Sezen Aksu da radikal bir karar alarak saçlarını kestirmişti. Uzun süredir sessizliğini koruyan Aksu, yeni imajıyla paylaştım yaptı.

YENİ İMAJIYLA PAYLAŞIM YAPTI

8 yıl sonra 16 şarkıdan oluşan albümü 'Paşa Gönül Şarkıları' ile büyük beğeni ve ilgi gören Sezen Aksu bu kez şarkılarıyla değil imajıyla gündeme geldi. 71 yaşındaki ünlü şarkıcı kısacık kestirdiği saçlarını sarı tonlarına boyatarak imaj değişimine gitti. Kısacık saçlarıyla paylaşım yapan Minik Serçe'nin son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi.

DALGALI SAÇLARINI KESTİRDİ

Dalgalı saçlarını kısacık kestiren Sezen Aksu, sade stiliyle de beğeni topladı.