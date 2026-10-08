Unutulmaz şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sezen Aksu’nun sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, “Gel Konuşalım” programında yaptığı açıklamada, rahatsızlanan ünlü sanatçının Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi. "TABURCU OLDU” Üstündağ’ın aktardığı bilgilere göre Sezen Aksu’ya hastanede biyopsi yapıldı ve sanatçı 3 gün boyunca hastanede kaldı. Aksu’nun yaklaşık 2 hafta önce taburcu edildiği belirtildi. Kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amacıyla hastanede tutulduğu iddia edilen Sezen Aksu’nun sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

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