Türk müziğinin usta ismi Sezen Aksu'nun Nisan 2026'da yayımlanan "Biz Yeniden Başlarız" albümündeki "Kiraz Mevsimi" şarkısı kliplendi. Şarkının video klibinde Türk tiyatrosu ve sinemasının tanınmış oyuncularından Bennu Yıldırımlar başrolde yer aldı.

BAŞROLDE BENNU YILDIRIMLAR SÜRPRİZİ

Yönetmenliğini Gizem İbak'ın üstlendiği klip, geçmişten kalan bir kaset üzerinden yıllar öncesine uzanan bir aşk hikâyesini anlatıyor.

Sezen Aksu'nun söz ve müziğini üstlendiği, düzenlemesi Aytuğ Yargıç tarafından yapılan "Kiraz Mevsimi"nin klibi, geçmişten kalan bir kasetin saklanmasıyla başlayan bir hikâyeyi ekrana taşıyor.

Klipte Bennu Yıldırımlar'ın canlandırdığı karakter, gençliğine ait anılarla yeniden karşılaşıyor. Yıllar önce yaşanmış bir aşkın izini süren hikâye; hatıralar, zamanın geride bıraktıkları ve hayatın devam eden akışı etrafında şekilleniyor.

BENNU YILDIRIMLAR'A EŞLİK EDEN İSİMLER

Yapımını Porte Film'in üstlendiği, yapımcılığını Selçuk Metin'in yaptığı klibin görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak gerçekleştirdi.

Bennu Yıldırımlar'a klipte Yağmur Damcıoğlu, Gürdeniz Bursalı, Albina Özden, Öykü Naz Altay ve Fatma İbak eşlik etti.

"Kiraz Mevsimi"nin video klibi Sezen Aksu'nun resmi YouTube kanalında ve dijital platformlarda yayımlandı.