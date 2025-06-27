Bugün YouTube ve Spotify gibi platformlarda yayımlanan Paşa Gönül Şarkıları albümüde sanatçının hem yeni besteleri var hem de geçmişte farklı sanatçılar tarafından seslendirilen şarkılarını bu kez Sezen Aksu'dan dinlemek mümkün.

Albümdeki Sen Ağla, Ey Aşk, Bahçe ve Linç isimli şarkılar sosyal medyada en fazla bahsedilen şarkılar oldu.

İLK ŞARKIDAKİ DETAY

Bu arada ilk şarkının "Ne çocuklar gördüm büyümediler hiç, nefesleri çığlık duyulmadılar hiç. Çocuklar suçlu her biri pislik piç. Bir önemleri yoktu büyükleri çoktu" sözleriyle başlayan Linç olması dikkat çekti.

Daha önce Gülben Ergen tarafından seslendirilen Nanik, Cenk Eren'in yorumladığı Şuh Nefes ve Levent Yüksel ile özdeşleşen Abanoz'daki Emine, Ferdi Tayfur'un seslendirmesiyle bilinen Bana Sor da Sezen Aksu'nun sesiyle albümde yer alıyor.

Albümün tanıtım görselleri fotoğraf sanatçısı Osman Yalın tarafından çekilirken, kapak tasarımı ise Ali Taran'a ait.

2017'de Biraz Pop Biraz Sezen adıyla bir albüm yayımlayan Sezen Aksu, 2018 ve 2022 yıllarında da Demo ve Demo 2 isimli albümlerinde başka müzisyenlere verdiği şarkılarını kendi seslendirmişti.