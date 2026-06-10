Yoğun müzik döneminin ardından ailesiyle birlikte Yunanistan’da gözlerden uzak bir tatil yapan Sezen Aksu, dönüş yolculuğunda objektiflere yansıdı. Ünlü sanatçının tatil boyunca kalabalıktan uzak, sakin bir program tercih ettiği öğrenildi.

Sözcü'den Hakan Kanburoğlu'nun edindiği bilgilere göre; Sezen Aksu, yaz tatili için gittiği Atina’da ailesiyle birlikte dinlenme fırsatı buldu. Gözlerden uzak bir tatil planlayan usta sanatçının, dönüşte İstanbul Havalimanı’nda görüntülenmesi dikkat çekti.

YOĞUN DÖNEM SONRASI DİNLENME MOLASI

Son dönemde hem yeni albüm çalışmaları hem de Ersay Üner ve İrem Derici gibi isimlere verdiği şarkılarla gündemde olan Sezen Aksu, yoğun geçen müzik sürecinin ardından tatile çıkmıştı.

Aksu’nun Atina’da daha sakin ve izole bir tatil geçirmeyi tercih ettiği, yaz boyunca da benzer bir dinlenme planı yaptığı öğrenildi. Aksu'ya tatilde yanında erkek kardeşi, gelini ve kuzeni eşlik etti.





GÖZLERDEN UZAK TATİL TERCİH ETMİŞTİ

Ünlü sanatçının özellikle kalabalıktan uzak durmayı tercih ettiği ve ailesiyle birlikte sakin bir tatil programı oluşturduğu belirtilmişti. Sezen Aksu’nun tatil dönüşü İstanbul’a gelişi ise objektiflere böyle yansıdı.





Sezen Aksu’nun görüntüleri, hayran sayfalarında en çok paylaşılan kareler arasında yer aldı.